В ДТП под Тагилом погибла женщина и пострадали трое детей

Под Нижним Тагилом на трассе Николо-Павловское – Петрокаменское столкнулись Toyota Corolla и Nissan Qashqai. На месте аварии погибла женщина, водитель одной из машин, рассказали в ГИБДД области. Еще шесть человек получили травмы, в том числе трое детей. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили «Новому Дню» источники.

В миндраве региона уточнили, что детей отвезли в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила, взрослых – в Демидовскую.

Екатеринбург, Елена Сычева

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