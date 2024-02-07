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Среда, 7 февраля 2024, 14:10 мск

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Подробности страшного ДТП под Нижним Тагилом

Фото УГИБДД по Свердловской области

Стали известны подробности аварии, которая произошла вчера вечером под Нижним Тагилом. В ДТП скончалась одна женщина, еще шесть человек получили травмы, в том числе трое детей. По информации «Нового Дня», девочка, которая сильнее других детей пострадала в этой аварии, не была пристегнута. «У ребенка открытая черепно-мозговая травма, переломы костей, возможно, ее перегоспитализируют в Екатеринбург», – рассказал источник в минздраве региона.

Всем пострадавшим сейчас оказывают помощь врачи из Демидовской больницы и детской больницы Нижнего Тагила.

Напомним, вчера вечером под Нижним Тагилом на трассе Николо-Павловское – Петрокаменское столкнулись Toyota Corolla и Nissan Qashqai. Пассажир «Тойоты» погибла на месте.

Екатеринбург, Елена Сычева

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