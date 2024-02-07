Свердловский депутат угодил в интернет-скандал из-за мигрантов

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер столкнулся с хейтом в соцсетях из-за мнения о мигрантах. Парламентарий утверждает, что мигрантофобия искусственно раздувается СМИ, а на самом деле преступность среди гастарбайтеров вдвое ниже, чем среди коренного населения России.

Публикация депутата в «ВКонтакте» вызвала огромный резонанс. В комментариях Вегнера обвинили в манипуляции статистикой и заподозрили в покровительстве этнических диаспор. Масла в огонь подлил заочный спор Вячеслава Вегнера с коллегой из Екатеринбургской думы Тимофеем Жуковым – последний написал в своем телеграм-канале о «миграционной лавине», которая захлестывает Екатеринбург. Вегнер ответил ему: «Плохо кончит товарищ. Совсем не понимает, о чем говорит. Жаль, поддался на общую истерию против трудовых ребят». Эту реплику подписчики Жукова восприняли как оскорбление участника СВО (Тимофей Жуков находился в зоне боевых действий несколько месяцев и вернулся с травмой) и начали травлю. На депутата посыпались угрозы и проклятья в духе «за что ты так ненавидишь русских».

В беседе с «Новым Днем» Вячеслав Вегнер признался, что впервые столкнулся с таким «махровым национализмом». Но отступать от своей позиции он не будет.

«Я не оскорблял участника СВО. Если человек побывал на СВО, его что, теперь критиковать нельзя? Я не считаю, что участие в боевых действиях выдает индульгенцию на все. Я не принижал человеческое достоинство Тимофея Жукова, а указал ему на низкий уровень компетенции в этой сфере. Нельзя лезть в такие вопросы, не разобравшись. Когда речь заходит о нелегальной миграции, Жуков не понимает, о чем говорит. Мы не Мексика и США, где мигранты прорываются через границу, и не Европа, куда мигранты плывут на лодках и въезжают в кузовах грузовиков. Все мигранты пересекают границу России официально. Если мы хотим ограничить поток иностранцев, тогда надо вводить визовый режим с дружественными нам странами. Я выступаю за контролируемый поток трудовых мигрантов в интересах экономики России и наших предприятий. Понимаю, что национальный вопрос очень болезненный. Но тут мы идем по тонкой грани, когда начинаем раскачивать лодку национализма», – отметил Вячеслав Вегнер.

Парламентарий добавил, что спокойно относится к волне негатива в свой адрес. «В комментариях под моим постом получился такой яркий срез общества. Тех людей, которые испытывают ненависть к другим национальностям, и при этом абсолютно не понимают, с какими демографическими проблемами столкнулась наша страна. Сейчас мы имеем последствия двух провалов рождаемости – из-за потерь в годы Великой Отечественной войны и ельцинской эпохи в 90-е годы. В итоге предприятия столкнулись с острым кадровым дефицитом. Мигранты могут заполнить вакансии низкоквалифицированного труда и тем самым освободят наши трудовые ресурсы для более высококвалифицированных специальностей. Сегодня предприятия готовы вкладывать деньги в обучение кадров», – подчеркнул собеседник агентства.

Отметим, что в депутатском корпусе и Вячеслав Вегнер, и Тимофей Жуков представляют «Единую Россию». По словам Вегнера, интернет-скандал не повлек для него никаких последствий по линии партии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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