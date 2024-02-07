500 миллионов рублей грантов в сфере туризма поделят между предпринимателями в марте

372 миллиона рублей на строительство модульных отелей и 218 миллионов рублей на развитие инфраструктуры туризма поделят между предпринимателями Свердловской области. Конкурс среди бизнесменов объявят в марте, а не в феврале, как планировалось ранее.

Об этом сегодня на круглом столе в «Домне» рассказала руководитель департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

«Конкурсы среди предпринимателей мы объявим в марте. Новшество этого года – заявки будут приниматься в электронном виде, через рассмотрение в электронном бюджете. Процедура становится более прозрачной. Условие – софинансирование со стороны предпринимателя не менее 55%. Участие могут принимать юрлица и ИП», – рассказала Эльмира Туканова.

Условия для участников конкурса на грант

Как ранее писал «Новый День», в 2024 году Министерство экономразвития России выделило Свердловской области 372 миллиона на строительство коллективных средств размещения. На эти деньги будут построены глэмпинги и модульные домики более чем на 200 мест. По словам Эльмиры Тукановой, в основном объекты появятся в популярных местах, а также на севере региона.

Кроме того, 218 миллионов Федерация выделила в виде субсидии на оборудование речных пляжей, маршрутов, причалов, кемпингов, круглогодичных бассейнов, на закуп оборудования и так далее.

Добавим, что в прошлом году Свердловская область также получала более 300 миллионов рублей на развитие инфраструктуры туризма.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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