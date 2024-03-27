Стало известно, кто получит 370 миллионов рублей на строительство глэмпингов: в списке – известные компании

В Свердловской области определили десять победителей конкурса на получение 370 миллионов рублей на строительство загородных отелей и глэмпингов. Деньги получат «Парк сказов», «Баден групп» и другие компании, которые уже имеют на территории региона свои проекты в сфере туризма.

Как ранее писал «Новый День», в 2024 году Министерство экономразвития России выделило Свердловской области 372 миллиона на строительство коллективных средств размещения. На эти деньги будут построены глэмпинги и модульные домики более чем на 200 мест. Деньги распределят между предпринимателями, которые готовы выделить не менее 55% средств на реализацию проекта. Итоги конкурса опубликованы сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, – сообщает департамент информполитики губернатора.

Всего будет реализовано 10 проектов в в Арамили, Реже, Верх-Нейвинском, Волчанске, на озере Балтым и Сысертском водохранилище. Строительством домиков и глэмпингов будут заниматься, в том числе, владельцы успешных туристических бизнесов. Например, 76 миллионов рублей получил «Парк сказов», 63 миллиона – «Баден Групп» (на создание не берегу Режа деревни из модульных конструкций). 13 миллионов выделили на развитие загородного клуба «Ключ-камень», 36 миллионов – ООО «Ключи Урала» на создание базы отдыха на Балтыме.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области с привлечением федеральных средств уже было реализовано около 80 проектов в сфере туризма на 357 миллионов рублей. Частные инвестиции составили около 290 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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