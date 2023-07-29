Еще 17 свердловских проектов получат гранты от Ростуризма

В Свердловской области определены победители второго отбора на создание и развитие туристической инфраструктуры в регионе. Федеральные гранты получат еще 17 проектов, сообщили в департаменте информационной политики.

В частности, на пляже реки Чусовой около комплекса «Каменные ворота» появятся детские площадки и точки питания. Оборудованный пляж будет создан в загородном комплексе «Арамильская слобода». Также пляжное направление получит развитие в Шалинском, Рефтинском, Первоуральском, Дегтярском городских округах.

На территории предприятия «Таволожская керамика» откроется туристско-информационный центр. В загородном комплексе «Усадьба» и «Парк сказов» будут созданы условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Маршрут «Большой уральской тропы» также будет промаркирован и оснащен туристкой навигацией.

Напомним, Свердловская область получила федеральный грант Ростуризма на сумму 332 миллиона рублей. На эти деньги претендовали более 150 предпринимателей, которые представили на конкурс туристические проекты. Победители получают от 3 до 10 миллионов рублей на реализацию своих идей. По условиям конкурса, все работы должны быть завершены до конца 2023 года. В противном случае предпринимателям придется вернуть деньги в бюджет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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