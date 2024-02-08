Пассажиропоток в екатеринбургском метро превысил допандемийный уровень

В Екатеринбурге растет число пассажиров метрополитена. Оно уже превысило уровень допандемийного 2019 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас каждый рабочий день метрополитен перевозит около 150 тысяч человек. В январе пассажиропоток вырос на 13% относительно января 2023 года и на 2% – относительно 2019 года.

Эксплуатационный парк метро состоит из 15 четырехвагонных поездов. Из них 12 ежедневно курсируют на линии, один всегда находится в горячем резерве в депо. Еще два в настоящий момент нуждаются в ремонте. Сегодня вице-мэр Рустам Галямов обсудил эту задачу с руководством предприятия.

Выполнить капитально-восстановительный ремонт поездов метрополитен своими силами не может. Поэтому вице-мэр поручил проработать вопрос о направлении составов на заводы транспортного машиностроения.

Там заменят основные детали и узлов колесных тележек, а также всей электрики в кузове, перетянут кабели, модернизируют кабину машиниста. После этого составы можно будет эксплуатировать еще 15 лет. Это в три раза дешевле, чем покупать новые.

Комплекс метро обслуживает около тысячи человек. Однако и здесь есть определенный кадровый дефицит: нужны такие специалисты, как слесари-ремонтники подвижного состава, слесари-электрики по ремонту оборудования метрополитена и другие. Предприятие организует обучение и трудоустройство желающих. Также требуются инспектора службы транспортной безопасности.

Для сохранения опытного кадрового состава, а также для привлечения новых работников Рустам Галямов поручил дать возможность предоставлять служебное жилье (как делается в Гортрансе) и сотрудникам метрополитена. Кадровая служба уже начала прием заявлений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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