Сотрудникам Гортранса Екатеринбурга предоставили служебное жилье

В Екатеринбурге начали предоставлять служебное жилье сотрудникам МУП «Гортранс».

Сегодня три семейные пары получили квартиры, а еще четыре несемейных специалиста – комнаты в общежитиях. Среди них – работники Орджоникидзевского, Октябрьского, Северного депо и филиала. В пресс-службе мэрии уточнили, что сотрудники будут оплачивать только жилищно-коммунальные услуги, что составляет от 3 до 5 тысяч рублей, тогда как на коммерческом рынке аренда жилья стоит не меньше 25 тысяч рублей.

Ведомственное жилье можно получить сразу при трудоустройстве, что очень важно для молодых специалистов. По мнению сотрудников предприятия, такое решение поможет сократить текучку и привлечь новых людей на предприятие.

Напомним, сегодня в «Гортрансе» очень востребованы водители, кондукторы и техники. Предприятие готово обучить желающих овладеть этими профессиями.

Как уже писал «Новый День», с 1 января 2024 в Гортрансе повысили зарплату на 10%. Последнее повышение зарплаты было в феврале 2023 на 11%. По итогам 9 месяцев 2023 года средняя зарплата в Гортрансе составила 46 812 рублей в месяц, в том числе у водителей – 60 191, у кондукторов – 44 338, у рабочих – 38 983.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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