ГИБДД поместила четыре автобуса на штрафстоянку. Они ездили без лицензии

Госавтоинспекция обнаружила многочисленные нарушения в ходе массовой проверки пассажирских автобусов в Свердловской области. Рейд проводился сегодня утром.

Как сообщил заместитель начальника регионального управления ГИБДД Александр Порубенко, у четырех автобусов не было разрешительных документов на перевозку пассажиров, поэтому инспекторы задержали транспорт и поместили на штрафстоянку. Также дорожные полицейские нашли автобусы с техническими неисправностями, без ГЛОНАСC и путевой документации. Некоторые машины перевозили пассажиров без ремней безопасности. Все эти нарушения создают угрозу для здоровья и жизни людей.

Перевозчики и руководители транспортных предприятий, допустивших нарушения, вызваны в Ространснадзор по УрФО. Им грозят крупные штрафы по ст. 19.20 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области выросла аварийность с участием пассажирских автобусов. Директор областного союза автотранспортных предпринимателей Лилия Саранчук отмечала, что из-за санкций остро встал вопрос ремонта техники. «В основном автопарк перевозчиков составляют автобусы российского производства. Но в них масса импортных комплектующих, а это значительно затрудняет и удорожает ремонт. В некоторых случаях провести быстро импортозамещение невозможно. У перевозчиков два пути: либо искать деньги на ремонт техники, либо откладывать его», – говорила Саранчук в августе 2023 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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