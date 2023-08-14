В Свердловской области выросла аварийность автобусов. Перевозчикам не хватает денег на ремонт техники

В Свердловской области выросла аварийность с участием автобусов. По данным Госавтоинспекции, за 7 месяцев 2023 года случилось 46 ДТП по вине водителей (это на 21% больше, чем в прошлом году). В происшествиях погибли 3 человека и 64 получили травмы. Почти 90% аварий с автобусами приходится на Екатеринбург.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Порубенко, в марте и июне проводились профилактические рейды «Автобус». Всего сотрудники ГИБДД проверили 5100 автобусов.

«Было выявлено 237 автобусов с техническими неисправностями. В 18 автобусах было незаконное внесение изменений в конструкцию. Например, в Екатеринбурге перевозчики демонтируют сиденья, чтобы в салоне было больше стоячих мест. В областных городах, напротив, ставят дополнительные кресла в салон. Выявлено 93 автобуса с не пройденным техосмотром. Я считаю, что во всех этих случаях была допущена халатность должностных лиц транспортных предприятий. По итогам рейдов 90 должностных лиц и 5 юридических лиц привлечены к ответственности, а материалы проверок переданы в соответствующие ведомства», – отчитался Порубенко.

Директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук отметила, что в 2023 году не было аварий по причине отказа техники в автобусах. Однако проблема ремонта пассажирского транспорта становится все острее.

«В основном автопарк перевозчиков составляют автобусы российского производства. Но в них масса импортных комплектующих, а это значительно затрудняет и удорожает ремонт. В некоторых случаях провести быстро импортозамещение невозможно. У перевозчиков два пути: либо искать деньги на ремонт техники, либо откладывать его. Неисправный транспорт будут ставить у стенки, но тогда это приведет к сокращению автобусов на линиях. Изыскать дополнительные средства можно, поднимая тарифы на проезд в общественном транспорте. Но тогда это ударит по населению. Ждать субсидирования перевозчикам не приходится. Вот и получается, что сейчас транспортным предприятиям остается сжать все расходы, чтобы хватало на безопасность», – заявила Лилия Саранчук.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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