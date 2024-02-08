В марте закончится строительство поликлиники в Академическом

В Академическом уже в марте закончатся работы по строительству 9-этажной поликлиники для взрослых. К настоящему времени уже завершены фасадные работы и устройство витражей из энергосберегающего стекла, смонтированы лифты и запущено отопление. Заканчивается внутренняя отделка. Весной же начнется благоустройство территории – рядом с новым медучреждением появятся скамейки, клумбы с цветами, кусты и деревья.

Проект выполняет АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). В одном здании разместятся женская консультация, дневной стационар и травмпункт. Ожидается, что двери для первых посетителей поликлиника откроет летом, медики смогут принимать до 1200 пациентов в смену.

«Любой социальный объект важен для жителей района, а объект здравоохранения – вдвойне. Здоровье населения – наше все. Рад, что наши жители через считанные месяцы получат возможность посещать новую поликлинику», – подчеркнул генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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