Здание новой поликлиники в Академическом почти готово к открытию

Здание новой 9-этажной поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга почти готово к сдаче в эксплуатацию. Об этом сообщил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Строители приблизились к финишному этапу – основная отделка выполнена, остались мелочи: розетки, выключатели, светильники. Надеюсь, в апреле подрядчик передаст объект нашей системе здравоохранения, и сразу стартует процедура лицензирования, набор персонала. Внутри поликлиники уже работают лифты, в кабинетах стоит завернутая в пленку мебель. В начале апреля сюда начнут завозить тяжелое медицинское оборудование, а летом рассчитываем принимать здесь первых пациентов», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Напомним, проект выполняет АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). В одном здании разместятся женская консультация, дневной стационар и травмпункт. Ожидается, что медики смогут принимать до 1200 пациентов в смену. В клинике будут кабинеты, оснащенные современным оборудованием, в том числе двумя цифровыми маммографами, денситометром, аппаратом компьютерной томографии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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