Алексей Орлов выходит в ночной дозор: мэр анонсировал проверки ДЭУ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что дорожным службам нужно серьезно менять подходы к уборке города от снега. Поэтому со следующей недели градоначальник будет объезжать районные ДЭУ. В том числе запланированы ночные визиты.

«Технология уборки города осталась такой же, как и 10 лет назад. Да, контроль строже, техника новая, но подходы надо очень серьезно корректировать, учитывая, что у нас все ресурсы есть. Во время объездов я посмотрю, как ставятся задачи в ДЭУ, сколько техники выходит из имеющейся. Надо расставлять приоритеты и реагировать на погодную ситуацию – когда активно надо ночью работать, либо наоборот днем, потому что самый сильный снегопад и необходимо патрульное прометание», – сообщил мэр на заседании штаба по уборке города.

Орлов напомнил, что в первую очередь должны расчищаться дороги с большим транспортным потоком и где курсирует общественный транспорт. Следом идет уборка дорог первой категории, а затем – расчистка пешеходных переходов и остановок. Поскольку в ближайшее время ожидаются морозы, дороги необходимо обработать противогололедными реагентами, чтобы не допустить снежной колеи.

«В выходные активно работаем», – напутствовал мэр Екатеринбурга главам районов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня днем на уборку города выведены 386 рабочих и 223 единицы техники. За минувшие сутки на полигоны вывезено более 10 тысяч тонн снега. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится еще несколько дней.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube