На пожаре в Богдановиче погиб ребенок. Еще троих спас случайный свидетель (ВИДЕО)

Экипаж мусоровоза «Спецавтобазы» спас троих детей из пожара в селе Ильинском под Богдановичем. Еще одного малыша спасти не удалось.

Частный дом на улице Ленина, 48 загорелся сегодня утром. Водитель проезжавшего мимо мусоровоза Сергей Сергеев, увидев огонь, сразу же остановился у дома и бросился к нему, чтобы проверить, все ли выбрались.

«Забежав в дом, водитель и его напарник обнаружили троих детей, всех их они вытащили из горящего дома и усадили в кабину мусоровоза, чтобы дождаться приезда сотрудников МЧС и скорой помощи», – рассказали в пресс-службе «Спецавтобазы».

Водитель Спецавтобазы спас детей из горящего дома

Старшие дети рассказали, что в доме был и четвертый ребенок, но найти его в горящем здании бригаде мусоровоза уже не удалось. Известно, что родителей детей в момент пожара дома не было.

«В результате пожара пострадали два человека. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший. К ликвидации привлекались 3 единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Причину трагического пожара предстоит установить пожарным дознавателям», – рассказали в ГУ МЧС Свердловской области.

Богданович, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube