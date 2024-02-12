Бригаду мусоровоза представят к награде – они спасли троих из горящего дома

Сотрудников «Спецавтобазы», которые в субботу спасли трех человек из горящего дома, представят к награде. Руководство регионального оператора решило наградить водителя мусоровоза Сергея Сергеева, стажера Михаила Квашнина и грузчика Игоря Трещева – им вручат специальные премии.

Напомним, в субботу бригада ехала по селу Ильинскому по обычному маршруту, чтобы вывозить мусор, когда водитель увидел горящий дом на улице Ленина.

«В момент, когда увидел пожар, даже не было мысли проехать мимо: важно было убедиться, что все вышли из горящего дома. Решение спасать людей с коллегами приняли молниеносно. Даже страх испытать не успели», – цитирует Сергеева пресс-служба «Спецавтобазы».

Из объятого пламенем дома они вытащили сначала ребенка и подростка, а во второй заход – пожилого мужчину. Сергеев, Квашнин и Трещев рассказали, что сами себя героями, как их назвали в СМИ и соцсетях, не считают. Единственное, о чем они сожалеют, – что не успели спасти из горящего дома еще одного ребенка. Зайти в здание и разыскать его уже не получалось, дом был охвачен огнем и дымом.

Напомним, позднее в ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что, по одной из версий, пожар произошел из-за того, что трехлетний мальчик играл со спичками. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Елена Сычева

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