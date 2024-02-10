Мальчик играл со спичками: стали известны подробности пожара, где погиб ребенок

Стали известны подробности трагического пожара в пригороде Богдановича, где погиб ребенок.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, во время трагедии в доме находились два ребенка и двое взрослых – их дедушка и дядя. Мать детей лежит в больнице. Очевидцы спасли обоих взрослых и одного из детей. «Взрослые в состоянии шока сообщили им, что в доме находится ещё один малыш, но к этому времени зайти ещё раз в полыхающий дом уже было невозможно. В итоге 3-летний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом. Очаг возгорания оказался в детской комнате. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь, приведший к таким жутким последствиям. Более подробные и точные обстоятельства трагедии выясняются сыщиками ОВД и следователями СКР», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что уже возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела ребенка. «Работа по сбору и закреплению доказательств проводится с участием криминалистов регионального СКР и сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики Следственного комитета России. Принимаются меры к допросу очевидцев, тело умершего ребёнка направлено на экспертизу для установления давности и точной причины смерти. Выясняются точный очаг и причина возгорания. Выполняются иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента», – сообщил представитель СУ СКР.

Богданович, Елена Владимирова

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