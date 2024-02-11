В Нижнем Тагиле стая бездомных собак набросилась на школьницу

Накануне в Нижнем Тагиле стая собак набросилась на ребенка. Это случилось в 9:30 возле дома № 50а на улице Металлургов.

«Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей. Заметив, что происходит, женщина тут же поспешила на помощь беззащитному ребенку. На этот раз ей удалось отбить ребенка и разогнать собак», – сообщили в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

По данным ведомства, это не первый случай нападения собак в этом районе.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нападения стаи безнадзорных собак на малолетнюю девочку и представить доклад.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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