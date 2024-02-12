После нападения стаи собак на ребенка в Тагиле возбудили уголовное дело

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после нападения на девочку стаи бродячих собак.

«По версии следствия, данный инцидент произошёл в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города Нижний Тагил своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных, обеспечения безопасности граждан и реализации их права на благоприятную окружающую среду», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 10 февраля, возле дома № 50а на улице Металлургов. «Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей. Заметив, что происходит, женщина тут же поспешила на помощь беззащитному ребенку. На этот раз ей удалось отбить ребенка и разогнать собак», – сообщили в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

11 февраля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нападения стаи безнадзорных собак на малолетнюю девочку и представить доклад.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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