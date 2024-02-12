Доходы свердловчан за год выросли на 16%

В 2023 году и номинальные начисленные зарплаты, и среднедушевые доходы в Свердловской области выросли примерно на 16%.

Как сообщает Свердловскстат, средняя номинальная зарплата составила 62 395 рублей, что на 16,3% выше, чем в 2022 году. Реальная зарплата (сумма с учетом инфляции) выросла меньше – только на 10,1%. Среднедушевой доход увеличился на 15,9% и составил 54 441 рубль. Индекс потребительских цен в декабре 2023 года – 107,3% к декабрю 2022-го.

В заведениях общепита свердловчане за год потратили 94,3 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем в 2022 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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