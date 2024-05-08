Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 69,5 тысячи рублей

В I квартале 2024 года средняя зарплата в Свердловской области превысила 69,5 тысячи рублей.

Как сообщает Свердловскстат, среднемесячная номинальная начисленная зарплата достигла 69525 рублей и возросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 21,6%. Реальная зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, увеличилась на 13,1%.

По итогам 2023 года средняя зарплата в области составила 62 395 рублей, что на 16,3% выше, чем в 2022 году.

Добавим, в целом по России в феврале 2024 года, по данным Росстата, средняя зарплата была 78 432 рубля. Больше всех зарабатывают жители Чукотки (162 548 рублей), Ямала (149 951) и Москвы (146 248), меньше всех – жители регионов Северного Кавказа (43 764 рубля).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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