По улицам Екатеринбурга ездили 48 неисправных автобусов

В Екатеринбурге подвели итоги областного профилактического мероприятия «Автобус», которое было призвано выявить и пресечь нарушения со стороны водителей этого вида транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, инспекторы проверили 568 автобусов, из них 423 работают на городских маршрутах, 48 – на пригородных, два – на межрегиональных перевозках. Еще 93 автобуса – заказных и ведомственных, два – школьных. Было выявлено 48 технически неисправных автобусов. За нарушения в области безопасности движения составлены протоколы на 132 водителей. Самые частые нарушения – управление автобусом при наличии неисправностей, отсутствие документов, предусмотренных ПДД. Два водителя нарушили законодательство о миграции.

Напомним, за 12 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 85 ДТП по вине водителей автобусов, в которых 12 человек погибли и 162 получили ранения. В начале февраля в Березовском районе на 16-м км трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск случилось смертельное ДТП с участием автобуса, в котором погибли два человека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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