В Екатеринбург едет глава Банка России Эльвира Набиуллина

В Екатеринбурге ждут глава Банка России Эльвиру Набиуллину. Ожидается, что она примет участие в панельной дискуссии на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

В официальной программе заявлено, что глава Центробанка обсудит с банкирами вопросы противодействия кибермошенничеству. В пресс-службе Уральского главного управления Банка России «Новому Дню» подтвердили, что Эльвира Набиуллина приедет в Екатеринбург 14 февраля.

Напомним, в 2023 году Набиуллина уже принимала участие в форуме «Кибербезопасность в финансах». Глава Банка России не только приняла участие в официальных мероприятиях, но и пообщалась с местными СМИ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube