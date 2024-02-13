Глава СКР потребовал доложить о ходе расследования дела о побоях в новоуральской коррекционной школе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту побоев в коррекционной школе Новоуральска.

«Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», по факту применения в одной из школ города Новоуральска физического насилия к одной из учениц со стороны преподавателя. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе СК России.

Как ранее писал «Новый День», в школе № 1 Новоуральска учитель ударил девочку-инвалида. Инцидент записали на видео другие школьники, запись попала в соцсети. Очевидцы конфликта рассказывали, что это – не единичный случай, когда в коррекционной школе обижали детей. По факту применения физического насилия к ребенку возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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