В Новоуральске возбуждено уголовное дело после рукоприкладства педагога в школе

В Новоуральске возбуждено уголовное дело после инцидента в местной школе № 1, где педагог ударил девочку-инвалида. Случившееся сняли на телефон ученики, затем видео попало в соцсети.

Как сообщили в областном следственном комитете, по факту применения физического насилия к ребенку возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». В ходе расследования будут установлены обстоятельства происшествия. В том числе следователи проверят информацию о том, что в школе и ранее были случаи рукоприкладства со стороны учителя. Ранее «Новый День» сообщал, что в новоуральской школе № 1 обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Новоуральск, Ангелина Сергеева

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