Масленица в Екатеринбурге пройдет на трех площадках

Команда парка Маяковского в этом году устроит масленичные гуляния сразу в трех парках Екатеринбурга: ЦПКиО, летнем парке «Уралмаш» и в Основинском парке. Все мероприятия пройдут 17 марта в 12 часов.

Как рассказали в пресс-службе парка Маяковского, во всех трех локациях будет традиционное масленичное украшение, гостей будут развлекать скоморохи, которые предложат поиграть в народные игры. Естественно, будут блины, а под конец праздника во всех парках сожгут чучело зимы.

Самой массовой, конечно, станет масленица в парке Маяковского (в прошлом году на праздник пришли 80 тысяч человек). Здесь, кроме прочего, обещают большую музыкальную программу с хедлайнером, имя которого объявят позже. На площадке фольклорного центра «Русская изба» можно будет познакомиться с народным бытом. Будет в центральной части парка будет работать большой фуд-корт.

Напомним, команда парка Маяковского теперь управляет еще двумя городскими локациями, а также организует там мероприятия. Одну из них – парк «Уралмаш» – скоро закроют на реконструкцию, которая продлится до 2025 года. За 180 миллионов рублей здесь проведут новое электроснабжение для будущих площадок отдыха, установят опоры освещения и видеонаблюдение, а затем приступят к «наполнению»: сделают новые детские и спортивные площадки, амфитеатр.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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