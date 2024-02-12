Благоустройство парка «Уралмаш» обойдется в 180 миллионов рублей

Парк «Уралмаш» будет частично закрыт для посетителей уже в этом году. Летом здесь начнутся земляные работы, связанные с обновлением инфраструктуры. В частности, в 2024 году в парке проведут новое электроснабжение для будущих площадок отдыха, установят опоры освещения и видеонаблюдение. «По парку будет ездить строительная техника, поэтому будет полностью или частично ограничен вход. Об этом мы заранее уведомим горожан», – сообщила на пресс-конференции председатель городского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

Работы в парке продлятся до конца 2025 года. В мэрии планируют завершить обновление «Уралмаша» к 90-летию его основания. Общие затраты на реконструкцию парка составят порядка 180 миллионов рублей. «Смета пока проходит ценовую экспертизу. Обычно после нее сумма немного уменьшается, так как всегда есть какие-то замечания», – отметила Тамара Благодаткова.

Директор парка Маяковского Павел Зубакин, в чьем ведении находится летний парк «Уралмаш», рассказал, что акцент в планировке территории был сделан на совмещение функционалов. В парке будет две спортивные площадки. Одна волейбольная и вторая комплексная – с уличными тренажерами, теннисным кортом и турниками. Зона детских площадок будет достаточно обширной, чтобы в ней уместились активности для детей разных возрастов. Веревочный парк на территории сохранится. Также там появится амфитеатр на 150 мест, где в будущем планируется обустроить летний кинотеатр. Центральная аллея парка будет вести к аттракционам и колесу обозрения.

По словам Павла Зубакина, в парке «Уралмаш» не будет экстремальных развлечений, как в ЦПКиО. «Мы не рассматриваем парк «Уралмаш» как наш филиал. Это особая площадка со своим флером. В прошлом году мы организовали Масленицу в парке и были удивлены, что праздник собрал 20 тысяч человек. То есть, у жителей есть запрос на событийную составляющую. И мы будем делать в парке не только городские праздники, но и местные события», – отметил Зубакин.

В парке «Уралмаш» также будет обустроена новая дорожка по всему периметру, появятся скамейки и зоны для тихого отдыха. Реконструкция не обойдется без замены деревьев. «Частично деревья будем заменять. В парке есть старая аллея тополей. Их много лет подстригали, и теперь эти деревья выглядят не эстетично, кроме того, они заражены вредителями. Поэтому уборка требуется, но она будет щадящей. В парке много взрослых сосен и лип, они все будут сохранены. Будут подсажены новые деревья крупного размера, а еще кустарники. Чтобы жители, гуляя по парку, видели не только стволы больших деревьев, но и нижний цветущий ярус на уровне своего роста», – рассказала Тамара Благодаткова.

Напомним, парк «Уралмаш» с декабря 2022 года находится под управлением дирекции парка Маяковского. За минувший год в районном парке появилось 25-метровое колесо обозрения, фуд-корт и новая иллюминация.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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