«Автомобилист» уступил «Динамо» в овертайме

«Автомобилист» начал очередную домашнюю серию игр в Екатеринбурге. Сегодня вечером уральцы уступили московскому «Динамо» со счетом 1:2. Победитель матча определился только в овертайме.

Екатеринбуржцы открыли счет в начале первого периода. Гол забил Джесси Блэкер после точной передачи Анатолия Голышева. В концовке двадцатиминутки шайба влетела в ворота «Автомобилиста», но судьи после видеопросмотра отменили гол, так как выяснилось, что игрок «Динамо» забил коньком.

Второй период прошел без заброшенных шайб, а в концовке третьего защитник «Динамо» сравнял счет и перевел игру в овертайм. В дополнительном времени москвичи оказались сильнее. Победную шайбу забросил Никита Гусев.

Следующий матч «Автомобилист» сыграет 15 февраля с омским «Авангардом». Это игра будет благотворительной. В фойе КРК «Уралец» болельщики смогут оставить пожертвование на борьбу с детским раком, а также купить специальный мерч. Собранные деньги будут переданы Центру детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга на приобретение современного оборудования.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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