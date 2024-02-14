В арбитраже находится 5 дел о банкротстве мультимиллионеров

В Свердловской области ежегодно растет количество дел о банкротстве физических лиц. Как правило, речь в заявлениях идет о сотнях тысяч рублей, но бывают и исключения.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова, в производстве находятся пять дел о банкротстве граждан с суммой долга от 100 млн рублей до 1 млрд рублей. Как правило, это люди, которые когда-то были руководителями предприятий, а сейчас с них взыскивают субсидиарную ответственность. Еще 146 дел – это банкротство физлиц с долгами от 10 млн до 100 млн рублей, 958 дел – с долгом от 3 млн до 10 млн рублей.

Но самая большая категория дел о банкротстве граждан (12 505 дел) – это случаи, когда сумма долга составляет от 500 тысяч до 3 млн рублей. «Это социальные банкротства, когда граждане не справляются с обслуживанием долгов», – пояснила Сушкова. Она также призвала людей, которые хотят объявить себя банкротами, хотя бы раз прийти в суд, а не возлагать процедуру полностью на юристов: «К сожалению, в таких делах приходится выяснять обстоятельства личной жизни. Это не праздное любопытство. Нередко дело уже близится к завершению, идет кассация, а гражданин приходит первый раз – и узнает, что у него реализуют квартиру, машину или другое имущество. Надо прийти в суд и разъяснить, чтобы ему было ясно и понятно, к чему ведет такая процедура, как реализация банкротства».

Число заявлений о банкротстве физических лиц ежегодно растет на 2-2,5 тысячи. В 2023 году в арбитраж Свердловской области поступило 13 964 заявлений о банкротстве граждан, и только 2041 – о банкротстве юридических лиц.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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