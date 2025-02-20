За 6 лет число заявлений о признании граждан банкротами выросло в 10 раз

В Арбитражном суде Свердловской области за последние несколько лет в разы выросло число заявлений о признании банкротами граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова, в 2018 году таких исков было 1757, а в 2024 – 16 861.

«От года к году количество таких дел растет. Формируется судебная практика по делам о банкротстве граждан, и на уровне нашего суда, и окружного, и Верховного», – отметила Светлана Сушкова.

Год назад сообщалось, что самая большая категория дел о банкротстве граждан (12 505 дел) – это случаи, когда сумма долга гражданина составляет от 500 тысяч до 3 млн рублей. Чаще всего здесь речь идет о банковских кредитах, которые человек по каким-то причинам не смог выплатить – заболел, потерял работу и т.п.

Есть и другая категория дел о банкротстве – с суммой долга от 100 млн рублей до 1 млрд рублей. Как правило, это люди, которые когда-то были руководителями предприятий, а сейчас с них взыскивают субсидиарную ответственность. Таких дел немного.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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