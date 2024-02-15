В свердловских магазинах подорожали овощи, бананы и водка

В Свердловской области уже несколько недель подряд дорожают овощи. За последние семь дней выросли цены на свеклу, морковь, огурцы и помидоры. А еще подорожала водка.

По данным Свердловскстата, больше всего за неделю выросли цены на капусту – килограмм стоит в среднем 36 рублей (+6%), морковь – 46 рублей (+5%), огурцы – 275 рублей (+3%) и помидоры – 273 рубля (+2%). Стоимость бананов за тот же период увеличилась на 1,3% и составляет в среднем 164 рубля/кг. Водка подорожала на 1,5% – до 700 рублей за литр.

Добавим, что за месяц в январе 2024 года индекс потребительских цен составил 100,97%. За месяц с декабря овощи подорожали на 10%, а за год – почти на 23%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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