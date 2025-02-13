На Урале дорожают чай, соль, хлеб и овощи

В Свердловской области продолжают дорожать основные продукты питания. Наряду с традиционным для зимы ростом цен на овощи замечено подорожание чая, соли, хлеба.

Как сообщает Свердловскстат, за неделю 1 кг черного чая вырос в цене почти на 4,5% и теперь стоит в среднем 1379 рублей. На 1,7% подорожала соль – до 17,6 руб./кг. Ржаной хлеб вырос в цене на 1,18%, до 108,4 руб./кг. Еще дороже стало сливочное масло, теперь оно стоит в среднем 1202 руб./кг. Сухие молочные смеси для детей поднялись в цене на 2% – до 1256 руб./кг.

Цены на овощи из «борщевого набора» за неделю выросли на 1-8%. Килограмм картофеля обходится в 55,77 рубля, капусты – 52,77, свеклы – 49,02, моркови – 47,43. Свежие огурцы стоят 298 рублей, помидоры – 253.

Как сообщал «Новый День», в феврале 2024 года килограмм капусты стоил в среднем 36 рублей, моркови – 46 рублей, огурцов – 275 рублей, помидоров – 273 рубля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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