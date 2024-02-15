Трамваи в Солнечный запустят 16 февраля

Завтра, 16 февраля, состоится технический запуск трамвайного движения по линии, построенной в Солнечный.

Для этого в микрорайон приедет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает пресс-служба мэрии. Первые трамваи пойдут с трамвайного кольца на улице Чемпионов в 14 часов.

Правда, пассажирские вагоны планируют запустить в субботу, 17 февраля. Гортранс уже опубликовал график движения трамваев по новой ветке. В рабочие дни от остановки «Солнечный» первый трамвай будет отправляться в 6:01, а последний – в 22:29. От остановки «Метро Ботаническая» трамваи стартуют с 6:40, а последний рейс отправляется в 21:58. Общественный транспорт будет ходить с интервалами 12-39 минут в зависимости от времени суток.

В Солнечный пойдет трамвай № 9, маршрут которого продлили от Вторчермета. Чуть позже в новый микрорайон планируют отправить трамвай № 17, который на данный момент ездит по маршруту «Фармацевтический колледж» – «Керамическая».

Как ранее писал «Новый День», строительство трамвайных путей в микрорайон Солнечный началось еще в 2022 году. Планировалось, что пользоваться новой веткой будут 2500 пассажиров в час.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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