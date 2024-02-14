В Гортрансе составили график движения трамвая в микрорайон Солнечный

Специалисты Гортранса составили график движения трамвая, который на этой неделе уже планируют запустить в микрорайон Солнечный.

Согласно таблице, в рабочие дни от остановки «Солнечный» первый трамвай будет отправляться в 6:01, а последний – в 22:29. От остановки «Метро Ботаническая» трамваи стартуют с 6:40, а последний рейс отправляется в 21:58. Общественный транспорт будет ходить с интервалами 12-39 минут в зависимости от времени суток.

По данным портала e1.ru, трамваи запустят уже в эту субботу, 17 февраля. Продлят маршрут № 9, который двигается со Вторчермета до метро «Ботаническая». Также в скором времени в новый микрорайон планируют отправить трамвай № 17, который на данный момент ездит по маршруту «Фармацевтический колледж» – «Керамическая».

«Напомним, новые пути протяженностью около 1,5 километра соединят остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов. Это позволит существенно улучшить транспортную связь Солнечного микрорайона с остальными городскими территориями», – уточнили в мэрии.

Как ранее писал «Новый День», строительство трамвайных путей в микрорайон Солнечный началось еще в 2022 году. Планировалось, что пользоваться новой веткой будут 2500 пассажиров в час.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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