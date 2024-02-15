Суд выпустил из СИЗО второго фигуранта по делу о сосьвинском пожаре

Свердловский областной суд изменил меру пресечения второму обвиняемому по делу о крупном пожаре, который почти уничтожил Сосьву весной 2023 года.

Специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслава Алексеева арестовали 29 апреля, после этого арест неоднократно продлевали. Муниципальному служащему предъявили обвинения в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

25 января 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга в очередной раз продлил Алексееву срок содержания под стражей – на этот раз до 26 апреля. Защитник обвиняемого обжаловал постановление суда в вышестоящей инстанции.

«Свердловский областной суд по итогам проверки судебного материала отменил постановление Ленинского районного суда г. Екатеринбурга и вынес новое, которым в удовлетворении ходатайства следователя о продлении ареста обвиняемому было отказано. Алексеев будет освобожден из-под стражи. Суд избрал Алексееву меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запрещено общение без согласия следователя, прокурора, суда с другими подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом. Алексеев обязан являться по вызовам следователя, прокурора или суда», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Как уже сообщал «Новый День», накануне облсуд освободил из СИЗО еще одного фигуранта того же дела – управляющего сосьвинской пилорамой Ганзафара Мамедова, за которого ранее вступились земляки.

Напомним, 26 апреля 2023 года в Сосьве в результате пожара сгорело более 100 домов, порядка 600 жителей остались без крова, два человека погибли. К осени для погорельцев построили новые дома.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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