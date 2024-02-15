Убийца многодетной матери получил 9,5 лет колонии

Алапаевский городской суд вынес приговор 38-летнему Александру Белюшину, который задушил бывшую супругу и бросил ее тело в ельник на Режевском тракте. У женщины осталось пятеро детей, четверо несовершеннолетних – от осужденного.

Александр и Любовь Белюшины проживали вместе в поселке Коптелово Алапаевского района. После развода женщина хотела забрать детей и уехать с ними жить в другой город. В суде было доказано, что в ночь на 22 декабря 2022 года бывшие супруги на автомобиле выехали в сторону Режа, в дороге они поссорились. Александр остановил машину на трассе возле стелы «Алапаевский район», и оба вышли из салона. Мужчина ударил бывшую жену по лицу, отчего Любовь упала на землю. Затем она поднялась и пошла пешком в сторону Режа. Белюшин догнал ее и задушил руками. Тело он отвез в безлюдное место, вынес из машины и закидал снегом. Вернувшись домой, Александр сообщил в полицию об исчезновении бывшей жены.

Труп женщины нашли 10 января 2023 года. Вскоре был задержан Белюшин. Он дал признательные показания, когда был изобличен сыщиками. «Со своей бывшей супругой фигурант жестоко расправился в красивейшем месте, которое очень любила потерпевшая. А буквально накануне его задержания жена стала «приходить» к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу», – отмечал ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщили в областном следственном комитете, в рамках уголовного дела были допрошены около 30 свидетелей, проведены несколько экспертиз. По заключению психолого-психиатрической экспертизы Александр Белюшин в момент преступления осознавал свои действия. Суд признал мужчину виновным в убийстве бывшей супруги. Белюшин приговорен к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Прокуратура запрашивала более суровое наказание – 12 лет колонии.

Алапаевск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube