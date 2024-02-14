Прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в убийстве матери пятерых детей

В Алапаевском городском суде завершилось рассмотрение резонансного дела по убийству матери пятерых детей Любови Белюшиной. Обвиняемый – бывший муж погибшей.

Преступление было совершено ранним утром 22 декабря 2022 года. По версии следствия, в период с 2:30 по 7:00 бывшие супруги выехали на автомобиле из села Коптелово в сторону Режа. За рулем был мужчина. В дороге они поссорились из-за того, что женщина после развода хотела забрать детей и уехать с ними в другой город. Гособвинитель привел доказательства, что у подсудимого был преступный умысел. Он остановил машину на площадке возле стелы «Алапаевский район», расположенной на 107 километре трассы «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Бывшие супруги вышли из автомобиля, и мужчина ударил женщину по лицу. Она упала на землю, поднялась и пошла пешком в сторону Режа. Мужчина догнал ее и начал душить, а затем затащил обратно в автомобиль. Женщина в это время была уже без сознания. На 97 километре подсудимый остановил машину, вынес труп и оставил ее, прикрыв снегом. У погибшей женщины осталось пятеро детей. Четверо из них – несовершеннолетние.

Бывшему мужу было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе судебных прений прокуратура запросила для него наказание – 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Оглашение приговора назначено на 15 февраля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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