Стали известны подробности визита Путина на УВЗ

Президент России Владимир Путин начал визит в Свердловскую область с посещения Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент осмотрел цех изготовления трансмиссий №115 – уникальный производственный проект «Уралвагонзавода». Это первый в новейшей истории тагильского предприятия цех, который возведён с нуля, оснащён «под ключ» и запущен в эксплуатацию. В цехе скомпонованы по технологическому признаку все виды механической обработки для полного цикла изготовления деталей любой трансмиссии. Основными и приоритетными видами являются обработка на токарных, фрезерных и зубообрабатывающих программных станках. Помимо деталей для спецтехники в новом цехе предусмотрены варианты изготовления гражданской продукции.

Кроме того, Владимир Путин посетил сборочный цех №130 – «танковый конвейер». Главе государства рассказали о работах по монтажу различных систем боевых машин и продемонстрировали продукцию, готовую для отправки в войска.

Также президент пообщался с рабочими и сфотографировался с ними на фоне танка.

После Нижнего Тагила Владимира Путина ждут в Верхней Пышме, на заводе «Уральские локомотивы», который занимается производством тягового подвижного состава нового поколения. Там же состоится совещание, посвящённое строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В совещании примут участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбера Герман Греф, производители техники.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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