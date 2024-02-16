В Екатеринбурге появились агитаторы за кандидата в президенты от ЛДПР (ФОТО)

Агитаторы за одного из кандидатов в президенты начали активную работу в Екатеринбурге. В Орджоникидзевском районе были замечены молодые люди в жилетках ЛДПР.

«Молодые ребята раздают агитацию и расклеивают листовки. Приглашают людей на выборы. Местный партактив активно продвигает своего лидера Леонида Слуцкого», – рассказали авторы фотографий в соцсетях.

Агитаторов заметили на проспекте Космонавтов и ближайших улицах, а также у станций метро. Также агитационная продукция ЛДПР появилась на досках объявлений жилых домов.

Напомним, выборы президента состоятся 15-17 марта 2024 года. Зарегистрированных кандидатов четверо – либерал-демократ Леонид Слуцкий, коммунист Николай Харитонов, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков и самовыдвиженец Владимир Путин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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