Возле старинного особняка появилась строительная техника. Прокуратура проводит проверку (ФОТО)

Сегодня в центре Екатеринбурга возле старинного особняка, известного как усадьба Жолобова, появилась строительная техника. Прокуратура начала проверку.

«По предварительной информации, неустановленными лицами начаты строительные работы вблизи объекта культурного наследия, на земельном участке появилась техника. В ходе надзорных мероприятий будет установлено, имеются ли проектная документация об обеспечении сохранности объекта культурного наследия при проведении работ и иные документы, необходимые для проведения строительных работ. С целью установления всех обстоятельств на место выехал заместитель прокурора Екатеринбурга», – сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Новый День», небольшой особняк конца XIX века на улице Октябрьской Революции представляет собой типичный образец застройки исторического центра Екатеринбурга. Он признан памятником архитектуры регионального значения в 1991 году и охраняется законом. Его судьба беспокоит любителей старого Екатеринбурга еще с 2013 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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