Более 75% свердловских предприятий испытывают дефицит кадров

Нехватка квалифицированной рабочей силы стала главной проблемой уральских предприятий в 2023 году. По данным ежегодного опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, о кадровом голоде заявили 76,5% руководителей бизнеса. В 2022 году этот показатель был ниже – 55%.

Как рассказал на пресс-конференции вице-президент СОСПП Александр Породнов, ситуация с нехваткой рабочих рук ухудшается с 2020 года. Но если ранее не хватало только квалифицированных работников, то сейчас растет дефицит по всем категориям. Например, за минувший год значительно выросла потребность предприятий в операторах, аппаратчиках и машинистах. Заметно стало не хватать специалистов высшего уровня профессиональной квалификации и руководителей.

По словам Александра Породнова, у предприятий есть три пути решить кадровые проблемы. Во-первых, более глубокое взаимодействие с образовательными организациями – начиная от профориентации школьников и заканчивая практикой на предприятиях. Во-вторых, развитие корпоративного наставничества. И, наконец, третий путь – инвестиции в повышение производительности труда. «Учитывая демографические тенденции, бизнес понимает, что другой альтернативы, кроме как автоматизации и цифровизации труда, у него нет», – отметил Породнов.

Опрос СОСПП также свидетельствует, что уральские предприятия постепенно адаптируются к международным санкциям. Импортозамещение остается важным вопросом, но уже не столь критичным, как было в 2022 году. В то же время руководителей заводов и компаний беспокоит рост цен у поставщиков и рост тарифов. В целом число тех, кто считает, что ситуация на предприятии улучшилась по сравнению с 2022 годом, выросло в четыре раза.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube