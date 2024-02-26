Уральские предприятия из-за дефицита кадров планируют привлекать рабочих из Индии и Бангладеша

В Свердловской области предприятия рассматривают возможности привлекать квалифицированные кадры из Индии, Бангладеша, Шри-Ланки и других стран с переизбытком рабочей силы. Пока реальных кейсов нет, но они могут появиться в течение 2024 года.

«Недавно я вернулся с Восьмого Петербургского форума труда, там подчеркивался интерес работодателей к привлечению кадров из нетрадиционных для нас стран – Индия, Бангладеш, Шри-Ланка и других с трудоизбыточным рынком, – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. – В этом случае будет вставать вопрос о подтверждении квалификации. И с нами [предприятия] уже ведут консультации по привлечению электромонтажников, работников металлургии и строительных специальностей. Реально одобренных заявок пока нет, но если мы договоримся, кто и в каких количествах нам нужен, то думаю, уже в 2024 году в компаниях Свердловской области появятся такие сотрудники».

Сейчас основной поток трудовых мигрантов по-прежнему идет из стран СНГ и ЕАЭС. За весь 2023 год в регион въехало более 199 тысяч иностранных граждан, из них 95,5% – из стран с безвизовым режимом с Россией, – сообщили в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области. Больше всего приезжают из Таджикистана (82 тысячи человек), Узбекистана (48 тысяч), Киргизии (36 тысяч), Казахстана (9,6 тысяч) и так далее. Из всех иностранцев, находящихся сейчас на Среднем Урале, 60 тысяч человек имеют право осуществлять трудовую деятельность и свыше 56 тысяч получили разрешение на работу и патенты.

При этом нынешние мигранты не решают проблем кадрового голода, поскольку получают в основном патенты по специальностям, не требующим особой квалификации: «Это подсобные рабочие, грузчики, каменщики, повара, маляры, продавцы, штукатуры, кондукторы, арматурщики», – рассказал начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Блинов.

Промышленности же нужны высококвалифицированные специалисты. «Объем потребности в рабочем персонале вырос в последние годы тысячекратно. Сегодня в Свердловской области ежемесячно ротируется 125 тысяч вакансий (официально в регионе около 60 тысяч вакансий, – прим. ред.), половина – вакансии для рабочего персонала. В основном промышленным предприятиям требуется квалифицированный персонал», – отметила руководитель направления «Аналитика рынка труда» компании «Апрайт», член Ассоциации рекрутинговых агентств Урала Екатерина Сподина.

Представители заводов и сами признаются, что готовы нанимать на работу мигрантов только в случае наличия соответствующего образования и знания языка. «На нашем предприятии открыто более 400 вакансий, в основном требуются квалифицированные рабочие и инженеры, – рассказал заместитель генерального директора машиностроительного завода имени М. И. Калинина по персоналу Сергей Свинин. – Мы готовы рассматривать и кандидатов из-за рубежа. Но нам нужны квалифицированные рабочие, а не просто те, кто хочет работать. То есть это люди с образованием, умеющие работать с технической документацией по машиностроению, и это люди со знанием русского языка».

Как ранее писал «Новый День», более 76% свердловских предприятий заявили о дефиците кадров. Чтобы решить проблему хотя бы частично, в регионе планируют привлекать к работе осужденных. Для этого придется построить специальные исправительные центры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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