Жители Екатеринбурга рассказали, пойдут ли они на выборы президента

Более 80% опрошенных россиян собираются участвовать в выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в фонде «Общественное мнение» (ФОМ)*, который провел опрос среди 1,5 тысячи человек. «83% наших сограждан собираются участвовать в выборах, из них 57% – примут участие совершенно точно. Не планируют участвовать в выборах 13% опрошенных», – сообщили в пресс-службе ФОМ.

«Новый День» сегодня днем пообщался с екатеринбуржцами на тему того, пойдут ли они на выборы. И федеральная тенденция, по крайней мере на словах, горожанами была подтверждена. Уральцы объясняют свое решение тем, что это долг каждого гражданина. Отказываются голосовать в основном те люди, кто никогда до этого еще не участвовал в выборах либо будет работать в эти даты. Один из собеседников агентства уточнил, что планирует голосовать удаленно: «В этом году я зарегистрировался на госуслугах, буду голосовать электронно».

Екатеринбуржцы о грядущих выборах президента

Как ранее писал «Новый День», на электронное голосование на выборах президента записалось уже 4,5% свердловчан. По прогнозу избиркома, количество желающих проголосовать в интернете может возрасти до 6-10%. Напомним, что заявления на ДЭГ принимаются до 11 марта на портале «Госуслуги». Заявления «Мобильный избиратель» можно также подать на портале «Госуслуги», в любых ТИК, МФЦ, а с 6 марта – и в любой участковой избирательной комиссии.

*Репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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