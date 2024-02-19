В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных в школах

В Министерстве просвещения объявлены даты последних звонков и выпускных вечеров в российских школах.

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал рекомендуемые даты – 24 и 25 мая для проведения последних звонков, а 28 и 29 июня – для выпускных вечеров.

Как ранее писал «Новый День», в прошлом году мэрия Екатеринбурга рекомендовала проводить последние звонки 22 мая, выпускной в 9 классах – 5 июля, а в 11 классах – 11 июля. Но директора школ самостоятельно принимали окончательное решение: уже с 23 июня в некоторых образовательных учреждениях начинались выпускные.

Москва, Дарья Деменева

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