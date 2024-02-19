Дело о перестрелке в «Гринвиче» вернули в прокуратуру

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении двух участников перестрелки в ТРЦ «Гринвич».

«Уголовное дело в отношении Р. Халилова, Г.А. Аллахвердиева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, возвращено прокурору Ленинского района г. Екатеринбурга для устранения препятствий к рассмотрению судом. Мера пресечения в виде домашнего ареста обвиняемым продлена по 30 апреля 2024 года. Постановление в законную силу не вступило», – сообщает пресс-служба Ленинского суда.

Напомним, в ноябре прошлого года двое жителей Екатеринбурга, уроженцев стран ближнего зарубежья, затеяли ссору на глазах у десятков посетителей «Гринвича». «Орудие преступления – два травматических пистолета марки «Зигзаур» калибра 10 миллиметров и «Хорхе» калибра 9 миллиметров. Мужчины, не сумевшие мирно урегулировать ситуацию, оба применили оружие по отношению друг к другу», – пояснил тогда пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

В начале февраля прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение. Халилов и Аллахвердиев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц» (до семи лет лишения свободы).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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