Дело о стрельбе в «Гринвиче» ушло в суд. Виновным грозит 7 лет колонии

В Екатеринбурге завершено следствие по делу о стрельбе в ТРЦ «Гринвич» 26 ноября.

«Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, 1985 г.р. и 1992 г.р., уроженцев стран ближнего зарубежья. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, с применением оружия, группой лиц». Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 7 лет», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, двое мужчин затеяли ссору на глазах у десятков посетителей «Гринвича». «Орудие преступления – два травматических пистолета марки «Зигзаур» калибра 10 миллиметров и «Хорхе» калибра 9 миллиметров. Мужчины, не сумевшие мирно урегулировать ситуацию, оба применили оружие по отношению друг к другу», – пояснил тогда пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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