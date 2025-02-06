Участники перестрелки в «Гринвиче» отправятся в колонию

Свердловский областной суд поставил точку в уголовном деле о стрельбе в ТРЦ «Гринвич» в ноябре 2023 года.

Как уже сообщал «Новый День», двое мужчин затеяли скандал на глазах у десятков очевидцев, включая детей. Потом оба достали травматические пистолеты «Зигзаур» калибра 10 мм и «Хорхе» калибра 9 мм и начали стрелять друг в друга. В общей сложности было произведено не менее 17 выстрелов. Стрелявшие получили незначительные ранения, не причинившие вреда здоровью.

В сентябре 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева виновными в хулиганстве с применением оружия. Им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия, сроком на 3 года.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, назначенное подсудимым наказание в виде лишения свободы оставил без изменения, снизив лишь размер дополнительного наказания каждому из осужденных на 1 месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube