В ТРЦ «Гринвич» открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело

Возле одного из кафе в ТРЦ «Гринвич» в центре Екатеринбурга двое мужчин устроили перестрелку. Возбуждено уголовное дело.

Конфликт начался в воскресенье, 26 ноября, около 19:25. Очевидцы вызвали полицию. Один из участников перестрелки сразу же был задержан. Как рассказал журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, это оказался уроженец одной из бывших союзных республик по имени Гусейн 1992 года рождения, имеющий, по предварительным данным, гражданство нашей страны.

«Орудие преступления – два травматических пистолета марки «Зигзаур» калибра 10 миллиметров и «Хорхе» калибра 9 миллиметров. Представители МВД изъяли и сейчас проверяют, имеются ли на «стволы» соответствующие разрешения. Мужчины, не сумевшие мирно урегулировать ситуацию, оба применили оружие по отношению друг к другу. Второй участник, по некоторым данным, в срочном порядке поймал такси и уехал в больницу, чтобы врачи оказали ему помощь. Сотрудники полиции устанавливают его личность и местонахождение, чтобы официально допросить и выяснить, что кроется за произнесенной Гусейном фразой о причинах конфликта якобы из-за «личных неприязненных отношений», – рассказал полковник Горелых.

Через несколько часов следователи СКР возбудили уголовное дело. «Вечером 26 ноября 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в одном из торговых центров Екатеринбурга. По этому факту по поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Дмитриевича Надбитова следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». По уголовному делу Следственным комитетом выполняется комплекс неотложных процессуальных действий по сбору и закреплению доказательств. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, устанавливаются все участники и свидетели инцидента», – сообщил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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