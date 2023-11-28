Второй участник перестрелки в «Гринвиче» тоже отправился в СИЗО

Ленинский районный суд арестовал второго участника перестрелки в ТРЦ «Гринвич», Рази Халилова. Он останется под стражей до 25 января.

Ранее суд арестовал его оппонента Гусейна Аллахвердиева до 24 января. Оба мужчины утверждали, что они только защищались.

Напомним, в воскресенье, 26 ноября, около 19:25 в «Гринвиче» повздорили двое мужчин – выходцев из стран СНГ. Они устроили перестрелку из травматического оружия. Один из них, 31-летний Гусейн, был задержан сразу, другой – позже.

В тот же вечер следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube