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Вторник, 28 ноября 2023, 16:00 мск

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Второй участник перестрелки в «Гринвиче» тоже отправился в СИЗО

Ленинский районный суд арестовал второго участника перестрелки в ТРЦ «Гринвич», Рази Халилова. Он останется под стражей до 25 января.

Ранее суд арестовал его оппонента Гусейна Аллахвердиева до 24 января. Оба мужчины утверждали, что они только защищались.

Напомним, в воскресенье, 26 ноября, около 19:25 в «Гринвиче» повздорили двое мужчин – выходцев из стран СНГ. Они устроили перестрелку из травматического оружия. Один из них, 31-летний Гусейн, был задержан сразу, другой – позже.

В тот же вечер следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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