Один из участников перестрелки в «Гринвиче» арестован

Один из участников перестрелки в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» заключен под стражу.

Как сообщила «Новому Дню» помощник председателя Ленинского районного суда Юлия Новоселова, Гусейн Аллахвердиев арестован до 24 января.

Напомним, в воскресенье, 26 ноября, около 19:25 в «Гринвиче» повздорили двое мужчин – выходцев из стран СНГ. Они устроили перестрелку из травматического оружия. Один из них, 31-летний Гусейн, был сразу задержан.

Через несколько часов следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Орудие преступления – два травматических пистолета марки «Зигзаур» калибра 10 миллиметров и «Хорхе» калибра 9 миллиметров. Представители МВД изъяли и сейчас проверяют, имеются ли на «стволы» соответствующие разрешения. Мужчины, не сумевшие мирно урегулировать ситуацию, оба применили оружие по отношению друг к другу», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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