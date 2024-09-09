Прокурор потребовал для участников перестрелки в «Гринвиче» по 5 лет колонии

Прокурор потребовал приговорить двух участников перестрелки в ТРЦ «Гринвич» в ноябре прошлого года к лишению свободы сроком на 5 лет. Кроме того, он просит лишить их права заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия, сроком на 3 года, сообщили пресс-служба прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2023 года двое мужчин затеяли ссору на глазах у десятков посетителей «Гринвича». «Орудие преступления – два травматических пистолета марки «Зигзаур» калибра 10 миллиметров и «Хорхе» калибра 9 миллиметров. Мужчины, не сумевшие мирно урегулировать ситуацию, оба применили оружие по отношению друг к другу», – пояснил тогда пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, с применением оружия, группой лиц». Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на срок до 7 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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